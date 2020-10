Villach erhält nun die neue Großkaserne

Der lang ersehnte Kasernenbau in Villach wird endlich umgesetzt: Auf dem Areal der Hensel-Kaserne wird in zwei Baustufen eine neue Großkaserne geschaffen. „Die geplante Investition in den Standort beträgt in etwa 120 Millionen Euro. Wir stellen damit sicher, dass diese neue Großkaserne unter Einhaltung höchster bautechnischer und ökologischer Standards errichtet wird“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei ihrem Besuch in der Hensel-Kaserne in Villach.