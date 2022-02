Berlin-Appell: „Deutsche sollen Ukraine verlassen“

Außenministerium rät von unnötigen Reisen ab

Das österreichische Außenministerium rät bereits seit Ende Jänner im Zusammenhang mit russischen Truppenbewegungen von allen „nicht unbedingten Reisen in die Ukraine“ ab, verzichtet aber auf eine explizite Reisewarnung. In der ukrainischen Botschaft in Wien sah man am Freitag keinen Grund dafür, von Reisen in die Ukraine generell abzuraten, und verwies auf eine bereits monatelange Militärpräsenz Russlands in Grenznähe.