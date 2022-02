Biden: US-Bürger sollten Ukraine „jetzt“ verlassen

US-Präsident Joe Biden hat angesichts der sich zuspitzenden Krise US-Bürger in der Ukraine dazu aufgerufen, das Land „jetzt“ zu verlassen. Seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin warnte er in einem Interview davor, US-Bürgern Schaden zuzufügen. Er hoffe, dass wenn Putin „so töricht“ sei, in die Ukraine einzumarschieren, er „klug genug ist, nichts zu tun, was sich negativ auf amerikanische Bürger auswirkt“. Auch im Fall einer russischen Invasion werde er keine Truppen in die Ukraine schicken, auch nicht zur Rettung von US-Bürgern, bekräftigte Biden.