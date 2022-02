Kollision mit Polizeiauto stoppte Verfolgungsfahrt

Unterstützung angefordert

Währenddessen forderten die Polizisten Unterstützung an und die beiden Polizeistreifen folgten dem Verdächtigen, der weiter in Richtung Helpfau raste. Kurz nach der Ortsausfahrt St. Florian in Richtung Helpfau gelang es einem Polizisten, sich mit dem Streifenwagen neben den Mopedlenker zu setzen. Als er sich mit dem Streifenwagen auf gleicher Höhe mit dem Mopedlenker befand, fuhr der Mopedlenker plötzlich gegen den Streifenwagen. Es kam zur Streifkollision, der 15-Jährige kam zu Sturz und auf der Fahrbahn zu liegen. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt, kam ins Braunauer Spital.