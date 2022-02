Weitere Lockerungen für 19. Februar angekündigt

„Jetzt an der Zeit, weitere Öffnungsschritte zu setzen“

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagte zur „Krone“: „Aufgrund der Einschätzungen der Wissenschaft sind die Maßnahmen gesetzt worden. Das war richtig so. Und jetzt, mit dem weiteren Verlauf von Omikron, zeigen uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse ganz klar, dass es jetzt an der Zeit ist weitere Öffnungsschritte zu setzen. Und ich gehe davon aus, dass das von der Bundesregierung in den nächsten Tagen auch so vorgeschlagen wird.“