„Vierte Impfung wird Schlüssel für Herbst sein“

Immer mehr Landeshauptleute stellen die beschlossene Impfpflicht infrage - nicht so Reich, die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit und Vorsitzende der Krisenkoordination GECKO: „Wir brauchen die Impfpflicht, um kontinuierlich am Ball zu bleiben“, sagte sie am Freitag bei einem Online-Pressegespräch des Landes Steiermark.