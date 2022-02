Vergleichen Sie ihre Fußball-Skills auf fan.at!

Was ist der skills.lab Score?

Aber was ist der skills.lab Score überhaupt? Es handelt sich dabei um einen absoluten Wert von 0 bis 99, der ganz objektiv die technischen Fähigkeiten eines Spielers oder einer Spielerin beschreibt - im FIFA-Style. Die Ergebnisse aller gespielten Übungen im ca. 30-minütigen Skills Check fließen in die Berechnung des skills.lab Score ein. Dabei werden Passspiel, Torabschluss, Dribbling, Übersicht und einiges mehr getestet und objektiv bewertet (siehe auch Video unten). Weitere Informationen finden Sie HIER.