Streamingdienst Disney+ übertrifft die Erwartungen

Nach Angaben vom Mittwoch kam der Netflix-Konkurrent Disney+, der erst seit gut zwei Jahren überhaupt am Markt ist, zum Jahresstart auf 129,8 Millionen Abonnenten weltweit. Das sind 35 Millionen mehr als ein Jahr zuvor und auch mehr als von Analysten erwartet. Am Aktienmarkt sorgte der Quartalsbericht von Disney für Begeisterung. Die Aktie sprang zunächst um acht Prozent in die Höhe.