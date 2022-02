Netflix steckt 500 Mio. Euro in lokale Inhalte

Kriminelles

Als Film erscheint „Buba“ (Arbeitstitel). Darin kehrt Bjarne Mädel unter der Regie von Arne Feldhusen als Kleinkrimineller aus der ersten Staffel „How to Sell Drugs Online (Fast)“ zurück. Mit dabei sind etwa die österreichischen Schauspieler Georg Friedrich und Michael Ostrowski. Österreichbezug weist auch der Dokumentar-Thriller „Wirecard“ (Arbeitstitel) auf, sind doch in den mutmaßlichen Betrugsskandal involvierte Personen wie der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und Ex-Vertriebschef Jan Marsalek hierzulande geboren. In der Dokumentation gewährt der „Financial Times“-Journalist Dan McCrum Einblicke in seine sechsjährigen Recherchen zum deutschen Fintech-Unternehmen.