Diese Filme bekommen Netflix-Nutzer heuer zu sehen

Mit mehr als 70 Film-Eigenproduktionen will Netflix seine Nutzer heuer bei Laune halten, darunter auch der bislang teuerste Netflix-Film „The Gray Man“, für dessen Regie die Brüder Anthony J. und Joseph Vincent „Joe“ Russo verantwortlich zeichnen (u.a. „Avengers: Endgame“). Abonnenten des Streaming-Dienstes können sich außerdem unter anderem auf „Knives Out 2“ oder Guillermo del Toros „Pinocchio“ freuen, wie Netflix in einem Ausblick verrät.