Disney knickt nach Protest von Peter Dinklage ein

„Noch in der Planungsphase“

Was genau Disney jetzt inhaltlich mit ihrer Realverfilmung - darin kommen echte Schauspieler und animierte „Darsteller“ vor - in puncto „Sieben Zwerge“ genau machen will, das wird noch nicht bekannt gegeben. Ein „Disney“-Sprecher im „Hollywood Reporter“: „Wir sind noch immer in der Planungsphase und wir werden einen neuen Ansatz finden!“