Sturm hat keine Angst vor einem Stotterstart

Das sagt Sportchef Schicker

Blüht den Ilzer-Mannen, die sich in den Vorbereitungsspielen (noch) nicht in Topform präsentierten, am Samstag in Tirol wieder ein Stotterstart?

„Seit ich bei Sturm bin, haben wir im Winter immer gute Testergebnisse gehabt. Heuer nicht, aber das beunruhigt mich nicht. Ich hoffe vielmehr, dass wir diese Start-Serie diesmal beenden!“

Fehlt Yeboah noch an allen Ecken und Enden?

„Natürlich war er ein ganz wichtiger Spieler, aus sportlicher Sicht wird es dauern, bis wir seinen Abgang kompensieren können. Aber ich bin überzeugt, wir werden ihn als Team auffangen!“

Ist „Wikinger“ Höjlund schon reif für die Startelf?

„Rasmus hat die kurze Zeit, die er bei uns ist, super genützt, sich im Training und den Tests sehr gut präsentiert. Aber die Startelf-Frage entscheidet unser Trainer.“