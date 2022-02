Salzburgerin verlor durch Unfalltrick 50.000 Euro

Einmal mehr ist in der Stadt Salzburg eine Frau Opfer eines Betruges mit dem Unfalltrick geworden. Die 55-Jährige bekam Dienstagnachmittag einen Anruf von einer angeblichen Polizistin, die mitteilte, dass die Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um einer Haft zu entgehen, sei eine Kaution in der Höhe von 80.000 Euro zu zahlen. Da die Frau das Geld nicht aufbringen konnte, wurde Ersatz gefordert.