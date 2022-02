Neil Young rät Spotify-Mitarbeitern zur Kündigung

„Verlasst diesen Ort, bevor er eure Seele auffrisst.“ Mit diesen drastischen Worten hat Rocklegende Neil Young im Streit um Podcaster Joe Rogan die Mitarbeiter des Streamingdienstes Spotify zur Kündigung aufgerufen. In einem am Montagabend auf seiner Website veröffentlichten offenen Brief sparte der 76-Jährige auch nicht mit Kritik an Spotify-Chef Daniel Ek.