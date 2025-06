Spielberg empfängt Formel-1-Fans mit Sonnenschein

Der Formel-1-Grand-Prix am Wochenende in Spielberg in der Obersteiermark wird laut aktueller Prognose eine trockene Angelegenheit werden – zumindest aus meteorologischer Sicht. Allenfalls könnte es am Freitag und am Samstag Wärmegewitter geben. Ansonsten sind vor allem für den Renntag am Sonntag strahlender Sonnenschein und Temperaturen zwischen 24 und 33 Grad Celsius vorhergesagt.