Darum verzichtet der Kapitän lieber auf mehr Geld

Man schrieb den 23. Juli 2016, als Stefan Hierländer erstmals für Sturm in der Bundesliga auflief: Franco Foda wechselte den Neuzugang beim 3:1-Sieg gegen Salzburg in den Schlussminuten ein. Seither sind 300 Pflichtspiele für die Schwarzen dazugekommen und der 34-Jährige ist längst zur Klublegende aufgestiegen. „Als langjähriger Sturm-Spieler ist es immer etwas Besonderes, noch ein Jahr anzuhängen“, brennt bei Sturms Dauerbrenner das Feuer nach wie vor. In Zeiten, wo Vereinstreue ein Fremdwort ist, Profis nur noch höheren Gehältern nachjagen, alles andere als selbstverständlich. Hierländer verzichtet lieber auf Geld, weiß dafür, was er an Sturm hat.