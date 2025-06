Grünen fordern finanzielle Höchststrafe für Ungarn

Grüne wollen an Pride teilnehmen

Sie will ebenso wie Stögmüller am Samstag an der Budapest Pride teilnehmen. Wie dieser auf Nachfrage berichtete, haben sich rund 50 Grün-Abgeordnete aus mehreren europäischen Ländern angekündigt. Auch liberale und sozialdemokratische Politiker wollen anreisen. Die EU-Grünen planen nach Angaben der Europaabgeordneten Lena Schilling bereits am Freitag eine Protestaktion in der Budapester Innenstadt.