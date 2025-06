„Habe ihm gezeigt, wie es nicht geht“

„Santino ist eine Maschine!“ Sagt Markus Pistrol, 46, selbst ein Lackel eines Verteidigers gewesen, über seinen Sohn, der dem bekannten Vater aber nicht alles gleichmacht. Und das ist gut so. „Ich hab nicht so gelebt wie er, ihm damit vorgezeigt, wie es nicht geht!“ Sozusagen ein abschreckendes Beispiel, was den Lebenswandel als Fußball-Profi betrifft.