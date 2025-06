Wiener Polizei schnappt 14-jährigen Autoknacker

Kuriose Szenen haben sich am frühen Dienstagmorgen in Wien-Meidling abgespielt: Zeugen alarmierten die Polizei, weil ihnen ein sichtlich junger Lenker in einem beschädigten Auto aufgefallen war. Der Bursche soll das Fahrzeug laut Beobachtern „ziemlich unsicher und ruppig durch die Gegend“ gesteuert haben.