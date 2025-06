„Schmutzige Zahlungen“: Vorwürfe gegen Payone

Payone wickelt Zahlungen von Privatleuten an der Ladenkassa und in Online-Shops ab. Die deutsche Sparkassen-Finanzgruppe hält über den Deutschen Sparkassen Verlag 40 Prozent an dem Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, Mehrheitsgesellschafterin ist mit 60 Prozent die französische Worldline. Der in Deutschland und Österreich tätige Dienstleister Payone verarbeitet nach eigenen Angaben für 277.000 Kunden 5,4 Milliarden Transaktionen pro Jahr.