Alfa Romeo Tonale: Topmotor hat nur 1,3 Liter!

Man muss schon genau hinschauen, um gravierende Unterschiede festzustellen. So steht der Scudetto, das Marken-Wappen, nicht so kantig hervor. Hier muss man wohl den Vorschriften zum Fußgängerschutz Genüge tun. Auch die Scheinwerfer-Schlitze sind nicht ganz so scharf und schmal geschnitten. Es bleibt jedoch bei den dreigeteilten Scheinwerfern mit adaptiver Voll-LED-Matrix, mit denen die Italiener den Alfa Romeo SZ Zagato und das Konzeptfahrzeug Proteo zitieren wollen.