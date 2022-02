Sicherheit als „heißes“ Thema auf Westbalkan-Reise

Eine Österreich-Kennerin

Osmani lobte die Beziehungen zu Österreich und betonte ihre ganz besondere Verbindung zu unserem Land: „Österreich war das erste Land, dass ich als junge Studentin nach dem Kosovo-Krieg besucht hatte. Danach war ich immer wieder zu Austauschprogrammen dort.“ Mittlerweile sind viele Studenten aus dem Kosovo in Österreich, die später in ihre Heimat zurückkehren und eine wichtige Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Ob für Studenten oder Firmen - „gemeinsam die Türen offenhalten“, so lautete die angekündigte Devise von Osmani und Sagartz.