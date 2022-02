Facebook denkt über Rückzug aus Europa nach

In seinem Geschäftsbericht schreibt Meta: „Wenn kein neues transatlantisches Abkommen für die Übertragung von Daten aus Europa in die Vereinigten Staaten geschaffen wird und wir uns nicht auf Standard-Vertragsvereinbarungen oder auf andere alternative Möglichkeiten des Datentransfers berufen können, werden wir wahrscheinlich nicht in der Lage sein, einige unserer wichtigsten Produkte und Dienstleistungen einschließlich Facebook und Instagram in Europa anzubieten.“