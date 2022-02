Die meistgelesenen Beiträge im Jänner

Im ersten Monat des neuen Jahres interessierte unserer Online-User der tragische Tod eines jungen Kärntners nach der Corona-Booster-Impfung am meisten. Ein Todesfall, der möglicherweise in Zusammenhang mit einer Corona-Impfung steht, beschäftigte die Behörden im Jänner 2022: Ein 20 Jahre alter Kärntner, der an einer Herzkrankheit litt, hatte seine dritte Covid-Impfung erhalten - einen Tag später starb er.