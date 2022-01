Influencerin stirbt am Tag nach Quarantäne

Sie hatte sich schon so darauf gefreut, nach zehn Tagen Quarantäne wieder hinauszukommen: Am Tag nach dem Ende ihrer Isolation war eine aufstrebende Influencerin aus Villach tot. Die 24-Jährige starb in der Nacht auf Dienstag nach einer Kollision ihres Autos mit einem Traktor samt Schneefräse in ihrer Heimatstadt.