Das Tribunal der Thesen spielt mit Leben und Tod

Die schweren Entscheidungen muss bei Starautor Ferdinand von Schirach meist das Publikum treffen. Auch in dem 2020 uraufgeführten und wenig später erfolgreich verfilmten Stück „Gott“ entscheiden am Ende die Zuseher: Sollen Ärzte einem 78-Jährigen, der gesund aber seines Lebens müde ist, helfen aus dem Leben zu scheiden? Nun ist das Stück am Schauspielhaus Graz zu sehen.