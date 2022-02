7 Kilometer: Rad-Tangente führt quer durch Wien

Schnellroute von Kagran in die Innenstadt

Konkret führt die Route des Radhighways vom Kagraner Platz über die Wagramer Straße, Reichsbrücke und Lassallestraße bis zum Praterstern. Vom Praterstern geht es weiter stadteinwärts über die Praterstraße und über die Aspernbrückengasse zur Aspernbrücke. Von dort schließt die Route an den bestehenden Ring-Radweg am Franz-Josefs-Kai bzw. die Uraniastraße an. Zusammengerechnet verbindet die Schnellstraße drei Bezirke auf einer Länge von sieben Kilometern.