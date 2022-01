Radfahren: Wo es in Wien besonders gefährlich ist!

Mehr als 6000 Verletzte in nur einem Jahr

Mehr als 6000 Verletzte gab es im Jahr 2020 - und da war durch zahlreiche echte Lockdowns noch viel weniger los. Zahlen für das vergangene Jahr werden erst veröffentlicht. „Mit dem Rad in der Stadt ist man grundsätzlich einem höheren Verletzungsrisiko ausgesetzt als mit einem Auto. In Wien nimmt der Radverkehr seit Jahren zu. Damit steigt auch die Beteiligung an Unfällen, derzeit sind 19 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden“, so Matthias Nagler, Verkehrsexperte beim ÖAMTC. Generell sei das Risiko jedoch gering, in Wien mit dem Fahrrad tödlich zu verunglücken: In den letzten drei Jahren verunglückte in Wien eine Radfahrerin tödlich. „Das Unfallrisiko kann durch qualitativ hochwertige Radfahranlagen reduziert werden“, weiß Nagler.