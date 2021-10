Radfahren ist risikoreicher als Motorradfahren

687.000 mehr Radfahrende (ein Plus von 14,7%) gab es im Jahr 2020 in Wien. Mehr Radfahrer auf den Straßen bedeutet aber gleichzeitig eine höhere Unfallgefahr. Gemessen am Unfallrisiko ist Radfahren hierzulande sogar risikoreicher als Motorradfahren und auch deutlich gefährlicher als Autofahren.