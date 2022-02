Zwei ÖSV-Girls entdecken Liebe zum Super-G neu

Am Donnerstag trennten gerade einmal zwei Hundertstel die drittplatzierte Bucherin Vanessa Nußbaumer und die Vierte Emily Schöpf. „Der anfängliche Ärger über die zwei Hundertstel war schnell verflogen. Zumal ich Nessi das Podest herzliche gönne. Ihre Saison war bislang auch nicht so einfach“, gestand die 21-jährige Tschaggunserin, die nach einem - bei der Junioren-WM 2019 im Fassatal (It) erlittenen - Kreuzbandriss und überstandenen Herzproblemen in dieser Saison so richtig durchstartet.