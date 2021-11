Ein Traum geht ab Dienstag in die nächste Runde

Am Dienstag ist es so weit: Die Sibratsgfällerin Vanessa Nußbaumer fliegt mit den ÖSV-Speeddamen von München aus zur Vorbereitung ins US-amerikanische Copper Mountain und beginnt am nächsten Kapitel ihres ganz speziellen Erfolgsmärchens zu schreiben. Noch vor zwei Jahren gehörte die 23-Jährige keinem Kader an, in der kommenden Saison hat sie - dank eines dritten Platzes in der Europacupgesamtwertung - einen Fixplatz im Abfahrtsweltcup. „Langsam aber sicher habe ich realisiert, was in den vergangenen beiden Jahren passiert ist“, lächelt die sympathische Heeressportlerin.