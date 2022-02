Die „Wundertüte“ hat keine Angst

Schnee in der Türkei ließ nur zwei Probespiele für die neue Mannschaft zu, dann setzte auch noch der Corona-Teufel zum Tiefschlag an - Hartbergs Vorbereitung aufs Cup-Viertelfinale Samstag bei Rapid war gelinde gesagt „suboptimal“! Am Montag hatte Kurt Russ nur 16 Mann beim Training, von denen noch Michael Lema zu Lafnitz transferiert wurde. Doch der Trainer ist keiner, der sich je beklagt hätte: „Wir haben noch immer eine Mannschaft beieinander, die einen Riesenkampf liefern wird.“