Digitalisierung & Co.: So bleiben Sie fit im Kopf

Wichtiger denn je: viel bewegen, gesund ernähren

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper - das gilt auch in digitalen Zeiten. Wer sich viel bewegt statt tagelang vorm Bildschirm zu sitzen, beugt damit auch Gedächtnislücken vor - auch wenn man erst in höherem Alter damit beginnt. Besonders günstig ist zum Beispiel Tanzen. Auch die Ernährung hat Einfluss auf unsere geistige Fitness.