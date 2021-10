Enormer Anstieg bei Depressionen und Panikattacken

Die Ergebnisse machten deutlich, dass die psychosozialen Dienste „dringend gestärkt werden müssen, um die wachsende Belastung durch schwere Depressionen und Angststörungen weltweit zu bewältigen“, sagte der Hauptautor der Studie, Damian Santomauro, von der School of Public Health der University of Queensland in Australien. Die Deckung des zusätzlichen Bedarfs an Psychologen, Psychiatern und Sozialarbeitern „wird eine Herausforderung sein“, sagte Santomauro - aber nichts zu unternehmen sei keine Option.