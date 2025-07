Promi-Liebesgeflüster & glamouröse Festspielnächte

Während bei manchen Promis ein Rosenkrieg droht, liegt bei anderen Liebe in der Luft! Gleichzeitig glänzten die Stars diese Woche auch in Österreich: Bei der Starnacht am Wörthersee feierten Schlagergrößen wie Nino de Angelo, während die Festspiel-Premieren in Mörbisch und in der Oper im Steinbruch für Glanz, Glamour und jede Menge VIP-Auftritte sorgten.