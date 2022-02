Feindbild Polizei: Angreifer immer aggressiver

Eine „Nachricht“ der Schleppermafia?

Es war also kein Zufallscoup: Offenbar nahmen die bislang unbekannten Täter die Anti-Schlepper-Einheit des Bundeskriminalamtes ins Visier. Diese konnte zuletzt massive Schläge gegen die internationale Schleppermafia für sich verbuchen, was in der kriminellen Szene nicht unbemerkt blieb. Konkrete Hinweise oder Bekennerschreiben lagen zunächst allerdings noch nicht vor. Ermittelt werde in alle Richtungen, heißt es dazu aus dem Innenministerium. Auch ein Angriff aus der linksextremen Anarcho-Szene konnte vorerst nicht ausgeschlossen werden. Fakt ist: Die Brände wurden mittels Brandbeschleuniger in den Radkästen der jeweiligen Autos gelegt. Die kriminaltechnische Auswertung der vor Ort sichergestellten Spuren läuft.