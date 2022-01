Polizeiautos brannten: Video zeigt Flammeninferno

Die dramatischen Szenen spielten sich - wie berichtet - in der Nacht auf Montag in der Wiener Leopoldstadt ab, als plötzlich fünf zivile Dienstfahrzeuge und ein Streifenwagen in Flammen aufgingen. Wie die Polizei mitteilte, wurden offensichtlich Brandbeschleuniger verwendet. Bei einem weiteren Dienstwagen wurde eine Scheibe eingeschlagen.