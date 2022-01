„Falscher Zeitpunkt“: Harte Kritik an Lockerungen

Handelsobmann: 2G-Abschaffung kommt „zu spät“

Auch Vertreter von Wirtschaftskammer, Gastronomie- und Tourismusbranche begrüßen wenig überraschend die Lockerungen. Handelsobmann Rainer Trefelik sieht die Abschaffung der 2G-Pflicht in Geschäften zwar positiv, mit 12. Februar komme die Maßnahme aber „zu spät“, kritisierte er in einer Aussendung. „An jedem Tag, an dem wir zusätzlich Kontrolleure spielen müssen, lassen wir wieder Umsätze liegen“, so Trefelik. Gerade auch die Woche vor Entfall der Kontrollpflicht, in der in Wien und Niederösterreich bereits Semesterferien sind, wäre für den Handel ein wichtiger Umsatzbringer gewesen.