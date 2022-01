Öffnung in zwei Wochen kommt für Handel „zu spät“

Ab 5. Februar gilt eine Sperrstunde von 24 Uhr (statt 22 Uhr), das Personenlimit bei Veranstaltungen erhöht sich von 25 auf 50. Eine Woche später, am 12. Februar, fällt die 2G-Pflicht im Handel und bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren. Und am 19. Februar ist die 2G-Regel auch in Gastronomie und Tourismus Geschichte, Ungeimpfte haben mit einem gültigen Test wieder Zutritt.