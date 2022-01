EU-Kommission will digitale Rechte stärken

Die EU-Kommission will die digitalen Rechte und Grundsätze von EU-Bürgern stärken. Dazu legte die Brüsseler Behörde am Mittwoch eine Deklaration vor, mit der der Mensch in den Mittelpunkt des digitalen Wandels gestellt, Solidarität und Integration gefördert sowie die Sicherheit erhöht werden soll. Darüber hinaus sei das Ziel, die Wahlfreiheit im Internet zu gewährleisten, die Beteiligung am digitalen öffentlichen Raum sowie die Nachhaltigkeit der digitalen Zukunft zu fördern.