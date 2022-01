Verdächtiger im Fall Maddie: Wer ist Christian B.?

„Punkt 9 stand die Polizei vor der Tür“

Björn R. ist bis heute schockiert über die Enthüllungen rund um Christian B.: „Der war zwei Jahre einer meiner besten Freunde. Ich hätte nie damit gerechnet, dass der so einen Dreck am Stecken hat.“ Unter anderem erinnert er sich daran, dass die Polizei auch in seiner Wohnung nach Hinweisen zu Christian B. suchte: „Punkt 9 Uhr morgens stand die Polizei vor der Tür. Ich hab dann, während ich mir einen Aschenbecher geholt habe, mal in die Akte reingeluchst. Und hab dann da gelesen, dass Christian wegen Kinderpornos gesucht wird … Das konnte ich nicht fassen. Bis dahin dachte ich, dass es um Diesel-Diebstahl und die ganzen Klauereien geht. Da hab ich nicht mit gerechnet.“ Und weiter: „Wenn ein Mensch so freundlich und so hilfsbereit ist, er hat seiner Freundin Lesen und Schreiben beigebracht, ist immer hilfsbereit gewesen … Dass der auch so eine Schattenseite hat, kann man sich nicht vorstellen.“