Ermittler spricht von Beweisen für Maddies Tod

Aus Ferienanlage während Abendessen verschwunden

Während eines Urlaubs an der Algarve wurde Maddie McCann am 3. Mai 2007 aus dem Zimmer entführt, in dem die Dreijährige schlief. Ihre Eltern waren zum Tatzeitpunkt mit Freunden in einem nahe gelegenen Restaurant essen. Kate und Gerry McCann starteten daraufhin eine große Kampagne, um ihre vermisste Tochter zu finden, gerieten während der Ermittlungen allerdings ebenfalls unter Mordverdacht, der sich nicht erhärtete.