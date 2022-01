Schwere Vorwürfe gegen Thomas Brezina und ORF

„Whistleblowerin“ informierte ORF

Bereits Anfang November, so die Zeitung, habe eine angeblich ehemalige Mitarbeiterin von Brezinas Firma den ORF über diese Diskrepanz informiert. In ihrer anonymen Mail an die Generaldirektion schrieb sie von „großen Geldsummen“, die hier „auf Kosten des öffentlich-rechtlichen Kinderprogramms“ veruntreut würden. Reagiert hat der Sender darauf nicht.