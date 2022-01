Forscher entdecken Risikofaktor für Long Covid

Das Team um Onur Boyman, Immunologe an der Universität und dem Universitätsspital Zürich, analysierte dazu die Krankheitsgeschichte von 175 Menschen, die in der ersten Welle positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 40 Personen, ohne nachweisbaren Kontakt mit dem Erreger SARS-CoV-2, dienten als Kontrollgruppe. Von den Menschen, die leicht an Covid-19 erkrankt waren, berichteten demnach 54 Prozent von Symptomen, die länger als vier Wochen anhielten. Von den schwer erkrankten Patienten waren es gar 82 Prozent.