Long Covid: Innsbrucker Mediziner klären auf

Die Symptome sind zum Teil sehr unspezifisch. Was macht Long Covid aus?

Löffler-Ragg: Es bestätigt sich uns ein Muster an Symptomen. Jene, die schwerer betroffen sind, leiden unter Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Herzrasen, Kreislaufstörungen und einer Palette an neurologischen Symptomen. Auch Angststörungen und Depressionen werden oft genannt. Es ist aber noch unklar, was Folge der Viruserkrankung, Verschlechterung einer bestehenden Erkrankung oder Folge der Pandemie-Umstände ist.