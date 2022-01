Beliebte Wanderwege am Pöstlingberg gesperrt

Versuch Wegrecht auszuhebeln

„Es ist mir schleierhaft, aufgrund welcher rechtlicher Grundlage das passierte. Hier wird offensichtlich versucht, das seit einer Ewigkeit bestehende Wegerecht schrittweise auszuhebeln“, ärgert sich der Linzplus-Gemeinderat. Auch wenn es für ihn nachvollziehbar sei, dass private Grundbesitzer ihre Ruhe haben wollen, könne diese Entwicklung nicht gutgeheißen werden. „Private Einzelinteressen dürfen nicht höhergestellt werden. Dann hätten wir in kürzester Zeit keinen einzigen Wander- oder Spazierweg mehr in Linz, weil jeder dieser Wege in Teilen auch über nichtöffentliches Gut führt!“ Potocnik will jetzt dafür kämpfen, dass die Pfade öffentlich zugänglich bleiben. Denn nach drei Jahren würde das Wegerecht automatisch erlöschen.