Vize gesucht: Wer zieht mit Trump ins Weiße Haus?

Das Anforderungsprofil an einen potenziellen Vize-Präsidenten in den Vereinigten Staaten ist seit einer halben Ewigkeit das gleiche: Er oder sie soll in erster Linie die Schwächen des jeweiligen Präsidentschaftsbewerbers ausbalancieren. In anderen Worten: Der „Running Mate“ muss in jenen demografischen, ideologischen und geografischen Bereichen punkten, in denen der „Chef“ Probleme hat, die Wähler zu begeistern.