Darmstadt gegen Hoffenheim LIVE ab 15.30 Uhr

Für Darmstadt war der Klassenerhalt in dieser Saison von Anfang an ein kaum zu erreichendes Ziel. Mittlerweile ist es auch schon offiziell: Die Hessen spielen in der kommenden Saison wieder in der zweiten Liga. Und doch will man sich erhobenen Hauptes verabschieden und der TSG Hoffenheim zuhause nochmal das Leben schwer machen.