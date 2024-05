Österreichs Handballer lösen Ticket für WM 2025

Österreichs Handballer haben sich ohne Probleme die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2025 gesichert. Drei Tage nach dem etwas unrunden Auftritt beim 27:25-Sieg in Tiflis wurden Mykola Bilyk und Co. am Sonntag in Wien ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegten Georgien im Play-off-Rückspiel mit 37:31 (21:17) ab. Die ÖHB-Auswahl von Teamchef Ales Pajovic qualifizierte sich damit für das elfte Großereignis seit 2010.