Schlange sucht mitten in Wien Zuflucht in Wohnhaus

Der geschockte Wiener alarmierte daraufhin die Feuerwehr. „Die Einsatzkräfte hatten Schutzanzüge und Handschuhe an, damit konnten sie das Tier schnell einfangen“, so der 36-Jährige. Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, erläutert: „Es kam unser sogenanntes Schlangenfangset zum Einsatz. Das besteht aus einer langen Stange samt Greiffinger. Mit dieser wurde die Schlange vorsichtig gefasst und in eine Kiste gepackt.“